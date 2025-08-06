İskele-Sınırüstü Kırsal Kesim Hak Sahipleri Altyapı İnisiyatifi”ni kurduklarını açıkladı

İskele’ye bağlı Sınırüstü bölgesinde sosyal konut hak sahipleri, temel altyapı eksikliklerine karşı harekete geçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yol ve kaldırım gibi ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle “Sınırüstü Kırsal Kesim Hak Sahipleri Altyapı İnisiyatifi”ni kurduklarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, bölgede 73 konutun tamamlandığı, 2 konutun ise inşaat halinde olduğu belirtilirken, bu yerleşim alanlarında asfalt yol ve kaldırım altyapısının bulunmadığına dikkat çekildi. Parselasyon işlemlerinin tamamlanmasına rağmen, temel altyapı hizmetlerinin hâlâ sağlanmaması, mevcut ve gelecekteki hak sahiplerini mağdur etmeye devam ediyor.

Vatandaşlar, ilgili kamu kurumlarına defalarca başvuru yapmalarına rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadıklarını belirtti. Açıklamada, “Temel altyapı hizmetlerinin ivedilikle sağlanması, hem insan onuruna yakışır yaşam koşulları hem de kamusal hizmet sorumluluğu açısından elzemdir” ifadeleri yer aldı.

İnisiyatifin kuruluş amacı, altyapı eksikliklerinin giderilmesi için ilgili makamlar nezdinde toplu ve organize bir şekilde girişimde bulunmak olarak duyuruldu. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleriyle son buldu.