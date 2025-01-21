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İskele ve Gönyeli’de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, ithali yasak ve gümrüksüz elektronik sigara ile likit ele geçirildi.
İskele ve Gönyeli’de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

20 Ocak 2025 tarihinde, İskele ve Gönyeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, ithali yasak ve gümrüksüz elektronik sigara ile likit ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.

İskele’de İlk Operasyon
Saat 16:00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri, İskele’de bir siteye ait araç park yerinde U.T. (22) isimli şahsın kullanımındaki araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 18 adet elektronik sigara ve 14 adet elektronik sigara likidi tespit edilerek emare olarak alındı.

Gönyeli’de Büyük Miktarda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Soruşturmanın genişletilmesiyle, olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.E.D. (30) isimli şahsın Gönyeli’deki ikametgahında arama yapıldı. Burada, 258 adet elektronik sigara, 343 adet elektronik sigara likidi ve 171 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Her iki şahıs polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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