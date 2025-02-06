İskele'de 3 işletmenin denetim sonrasında faaliyetleri durdurldu

İskele Belediyesi bünyesinde aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren, ihbarları da 0548 810 11 01 numaralı telefondan anında değerlendiren Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü denetimlerinde deyim yerindeyse göz açtırmıyor.

İskele Belediyesi bünyesinde aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren, ihbarları da 0548 810 11 01 numaralı telefondan anında değerlendiren Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü denetimlerinde deyim yerindeyse göz açtırmıyor. Geçtiğimiz gün Çevre ve Sağlık Denetim Bölümünde yer alan Çevre Mühendisi Taibe Efe Çeliker ile denetim gerçekleştiren Bölüm, 3 işletmenin faaliyetini geçici süre ile durdurdu. 1 İşletmeye hijyen kurallarına uymadığı için cezai işlem uygulayarak faaliyetini durduran denetim bölümü, 2 işletmenin de sağlık karnesiz personel çalıştırdığı gerekçesiyle faaliyetini durdurdu.

ÇEVRE VE SAĞLIK DENETİM BÖLÜMÜ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, İskele ve köylerindeki işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığından hareketle, yerli ve yabancı halkın kaliteli ve hijyenik ortamda vakit geçirmesi amacıyla işletmelere göz açtırmayan ekip, gördüğü herhangi bir olumsuzluk durumunda ise taviz vermiyor. Denetimlerde işletmelerin genel hijyen kurallarını ve çalışanların sağlık karnelerini kontrol eden Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, kurallara uymayan özellikle sağlık karnesiz personel çalıştıran işletmelere, sürenin sonunda cezai işlem uygularken, verilen süreye rağmen eksiklerini gidermeyen işletmeleri ise kapatıyor.

HİJYEN KURALLARINA UYMAYAN 1 İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Hizmet Gönül İşidir prensibi ve halk sağlığından hareketle İskele ve 21 köyünde denetimlerini sürdüren İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, yasalara ve kurallara uyulması hususunda işletme sahiplerine, inşaat firmalarına, halkın yoğun olarak gittiği mekanlara göz açtırmıyor. İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü bu kapsamda geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği denetimlerde 3 işletmenin faaliyetini durdurdu.

İşletmelerden birine cezai işlem de uygulayan denetim bölümü, 2 işletmeye de eksik evraklarını tamamlaması için süre verdi.

ARITMASI DÜZGÜN ÇALIŞMAYAN İKİ İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan arıtma tesisleri, katı ve sıvı atık tesisleri, dere yatakları gibi yerleri de denetlemeye devam ediyor.

İskele Belediyesi bünyesinde çalışan Çevre Mühendisinin eşlik ettiği denetimlerde yine geçtiğimiz günlerde yapılan arıtma kontrollerinde, arıtma işleminin doğru çalışmadığı tespit edilen iki firmaya da cezai işlem uygulandı.

ÇEVRE VE SAĞLIK DENETİM BÖLÜMÜ, İHBARLARI ANINDA DEĞERLENDİRİYOR

Kısa sürede birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, ihbarlara da büyük önem veriyor. İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret edenler de Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabiliyor ya da WhatsApp üzerinden mesajlarını iletebiliyorlar.