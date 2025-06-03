İskele'de 44 yaşındaki adam evinde yaşamını yitirdi

Mehmet Şahin Bozkurt, ikamet ettiği evde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

02 Haziran 2025 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, İskele’de yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Şahin Bozkurt, ikamet ettiği evde aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bozkurt’un bedeninde doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor