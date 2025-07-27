İskele'de 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanması konusu Rum basınında

Filelefteros’un “Karanlık Oda” adlı köşesinde konuya yer verildi. Yazıda, “ Türkler, tutuklanan beş Rum meselesini nereye kadar götürecek? Diye soruldu.

Yazı şöyle devam ediyor:

Davayı destekleyecek bir dayanakları yok, ama yine de tutuklular cezaevinde tutuluyor.

Çeşitli —ve temelsiz— suçlamalar değerlendiriliyor ve sekiz günlük gözaltı “emri” sona erdiğinde nasıl bir adım atacakları gerçekten ilgi çekici olacak.

Yazıda, Aziz Şah’ın Avrupa gazetesindeki yazısına da atıf yapılırken, Kıbrıslı Rumların, kendi mülklerine girdikleri için mi suçlanacakları soruluyor.

Yazıda, “Her halükârda, bundan sonra atacakları adım, bu beş kişinin tutuklanmasının, Kıbrıslı Rum mallarının gasbedilmesiyle ilgili açılan davalara bir misilleme olup olmadığını ortaya koyacaktır” denildi