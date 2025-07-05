İskele’de Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

05 Temmuz 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında İskele’de bir işletmenin park alanında meydana gelen trafik kazasında, 249 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Özlem Dikbaş (K-42), yönetimindeki NR 066 plakalı araç ile geri manevra yaptığı sırada dikkatsizlik sonucu park halinde bulunan VB 288 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü şekilde araç kullanıp kazaya sebep olan sürücü Özlem Dikbaş tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.