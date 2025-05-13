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İskele’de Eğlence Mekanında Bıçaklı Dehşet: İki Kişiye Katle Teşebbüs!

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Alkollü şahıs eğlence mekanında dört kişiyi bıçakla yaraladı, iki kişiyi ağır yaralayarak katle teşebbüs etti. Zanlı tutuklandı.
İskele’de Eğlence Mekanında Bıçaklı Dehşet: İki Kişiye Katle Teşebbüs!

Mayıs 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında yaşanan olayda, 316 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen 35 yaşındaki R.Z., mekandan çıkarılmak istendiği sırada kanunsuz olarak taşıdığı bıçakla saldırıya geçti.

R.Z., bıçakla 25 yaşındaki S.Z.’yi sol elinden, 48 yaşındaki Y.S.’yi ise sağ ayağından yaraladı. Ayrıca, 20 yaşındaki V.Ö. ile 31 yaşındaki M.K.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralayarak katle teşebbüs etti.
S.Z. ve Y.S., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan M.K. aynı hastanede, V.Ö. ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili zanlı R.Z. tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor

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