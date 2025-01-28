İSKELE’DE ENGİNAR KAVGASI: BİR KİŞİ YARALANDI

İskele’de 27 Ocak 2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında bir araç park yerinde yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Müşterilerinden enginar aldığı gerekçesiyle çıkan anlaşmazlıkta, T.B. (52) tasarrufunda bulundurduğu sopa ile A.B. (44)’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti.
A.B.’nin aldığı darbeler sonucunda burun kemiğinin kırıldığı belirlenirken, olayın ardından T.B. polis tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor
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