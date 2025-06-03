İskele’de gümrüksüz elektronik sigara ve likit operasyonu

02 Haziran 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, İskele’de bir site içerisinde şüpheli görülen V.S. (E-38) isimli şahsın kullanımındaki araçta ve ikamet ettiği adreste İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. ekipleri tarafından arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda, toplam 26 adet elektronik sigara, 51 adet likit ve 16 adet likit filtresinin gümrüksüz olarak tasarruf edildiği tespit edildi. Ele geçirilen ürünler emare olarak alınırken, zanlı V.S. tutuklandı.