İskele’de kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

İskele’de, dün, bir site içerisinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kaza yapan araçta yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve öğütücü bulundu.

Polis basın bültenine göre, kazaya methaldar araç sürücüsü C.M.(E-23) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen K.C.Ö.(E-23) tutuklandı.