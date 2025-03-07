  • BIST 10453.86
  • Altın 3412.009
  • Dolar 36.4413
  • Euro 39.6223
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAArap liderler, Trump'ın Gazze vizyonuna alternatif olacak 53 milyar dolarlık planı onayladı

İskele’de kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

» »
İskele’de kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
İskele’de kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

İskele’de, dün, bir site içerisinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kaza yapan araçta yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve öğütücü bulundu.

Polis basın bültenine göre, kazaya methaldar araç sürücüsü C.M.(E-23) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen K.C.Ö.(E-23) tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hayatın çelmelerine rağmen hep ayakta kalmayı başaran bir kadın: Özgül Kızılbora07 Mart 2025 Cuma 13:56
  • Kamuda Bir İlk: İhtiyat Sandığı Dairesinde Dijital Arşive Geçildi07 Mart 2025 Cuma 13:49
  • Arıklı: İnsan ticareti ve sömürüye karşı mücadele etmek hepimizin sorumluluğu07 Mart 2025 Cuma 13:38
  • Polis affetmedi: Evrakları da eksik çıktı07 Mart 2025 Cuma 13:24
  • Erhan Arıklı: Limanlarda yeni sistemi kuruncaya kadar iş birliği yapacağız07 Mart 2025 Cuma 13:16
  • KTÖS ve Proodeftiki’den açıklama: Hedefimiz, kadınların eşit haklara sahip olduğu bir dünya yaratmak07 Mart 2025 Cuma 12:45
  • Açlık sınırı 28 bin 242 TL olarak belirlendi: Gerçek yaşam koşullarını doğru yansıtmıyor07 Mart 2025 Cuma 12:29
  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde etkinlikler gerçekleştirilecek07 Mart 2025 Cuma 11:00
  • ‘Eunite: Uniting Cyprus for Business’ programı hayata geçirildi07 Mart 2025 Cuma 10:23
  • Ombudsman Varol, gece kulüplerine ilişkin soruşturma başlattı07 Mart 2025 Cuma 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti