İskele'de şimdi de "Sit alanındaki Kale arazisi" iç edilmeye çalışılıyor.

İskele Kalecik’te bulunan Tapınak Şövalyeleri Kalesi arazisi 2022 yılında kiralanmış tepkiler üzerine kira işlemi sonlandırılmıştı.

Aynı dönemde Anıtlar Yüksek Kurulu bölgede yaptığı incelemede bölgedeki inşaat çalşmalarını da durdurmuş ve bölgenin sit alanı olduğunu duyurmuştu.

Gastria Kalesi İskele Kalecik

ANITLAR YÜKSEK KURULU TARAFINDAN KORUMADA

1. derece sit alanı olan Gastria Kalesi’nin SİT alanı olarak ilan edilen bölgesi, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından korumaya alınmış durumda.

GASTRİA KALESİ NEDİR?

Gastria Kalesi Kuzey Kıbrıs'ta bir kaledir. Kaleden ilk olarak 1210 yılında Tapınak Şövalyeleri kalesi olarak bahsedilir. 1279'da Kıbrıslı III. Hugues tarafından söküldü. 1308'de Hospitalier Şövalyeleri'nin mülkiyetine geçti ve daha sonra belirsiz bir şekilde kaldı.

1. derece sit alanı olan Gastria Kalesi kalıntıları

GASTRİA KALESİ NEREDEDİR?

Kale, Gazimağusa Körfezi'nin kuzey tarafında, Gastria köyünün 3 kilometre (1.9 mil) güneybatısındaydı.

GASTRİA KALESİ’NİN TARİHİ NEDİR?

1191'de Kıbrıs, adanın hükümdarı Kıbrıslı İsaakios Komnenos'a karşı yürüttüğü kampanya sırasında Aslan Yürekli I. Richard tarafından ele geçirildi. Richard daha sonra adayı, Lefkoşa'daki büyük bir ayaklanmanın ardından yönetimi aniden sona eren Tapınak Şövalyeleri'ne sattı. Kıbrıs daha sonra Lüzinyan Hanedanı'ndan Lüzinyanlı Guy'a satıldı. Gastria Kalesi'nden ilk olarak 1210'da Montbéliardlı kraliyet naibi Walter'ın müttefikleri Tapınakçılarla birlikte kaleye sığınması sırasında bahsedilir.Daha önce kraliyet hazinesinin idaresine ilişkin bir hesabı yeni taç giydirilen Kıbrıslı I. Hugues'e vermeyi reddetmiş ve daha sonra Kudüs Krallığı'na kaçmıştı. Hugues'un 1218'de ölümü ile barış dönemi sona erdi.

İbelin Hanedanı ile Kutsal Roma İmparatoru II. Frederick'in yerel destekçileri arasında kimin krallık naibi olarak hareket etmesi gerektiği konusunda bir mücadele ortaya çıktı. Frederick'in 1228'de Limasol'a gelişi, çatışmayı açık bir savaşa dönüştürdü. 1229'da Beyrut'un Eski Lordu İbelinli John, Gastria limanından Kıbrıs'a döndü. 1232'de, Agridi Savaşı yenilgisinin ardından, Frederick'in kalan birkaç destekçisi Gastria'da saklanmak için izin istedi. 1229'da Acre'de Frederick'le savaşan Tapınakçılar izin talebini reddetti ve hendeğe saklanmaya çalışanlar tutuklandı. Daha sonra Lüzinyanlar, yalnızca ara sıra meydana gelen saray darbeleri ile kesintiye uğrayarak hükümdarlıklarını sürdürdüler.[ 1279'da III. Hugues, kaleyi söktü ve Tapınakçılar, I. Carlo'yu desteklediklerini açıkladıktan sonra sınır dışı edildiler. 1310'da, Kudüs Kralı II. Henri, Ermenistan'a sürgüne giderken Gastria'dan geçti. Artık o tarihten itibaren kale olarak bahsedilmiyordu.

GASTRİA KALESİ’NİN MİMARİSİ NEDİR?

Gastria, uzun dar bir sırtın sonunda bulunan küçük dikdörtgen bir kaleydi. Sırttan 4.5-7.9 metre genişliğinde ve 2-2.6 metre derinliğinde kayaya oyulmuş bir hendekle ayrılmıştır. Hendek bir zamanlar bir asma köprü veya ahşap bir köprü ile geçildi. Küçük Tapınakçı kalelerinin özelliklerine uygun olarak, Gastria'nın kulesi yoktu. Kalenin merkezinde yuvarlak bir sarnıç vardı. Doğuda, hem denize hem de kaleye bakan kayalık bir çıkıntı şeklindeki doğal bir bakış noktası, bir zamanlar işgal edildiğine dair işaretler taşıyor. Çıkıntı bir zamanlar kaleden şimdi doldurulan bir kanal ile ayrılmıştı. Kalenin kuzeyinde, çıkıntı ve kıstak, liman görevi gören bir su yoludur.

BASKI YAPILIYOR İDDİASI

Edinilen bilgiye göre harekete geçen Safa Devolopment adlı firma bölgede inşaa faaliyeti yapmak istiyor ve bu konuda Şehir Planlama Dairesi'nden onay almaya çalışıyor.