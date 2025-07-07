İskele’de Şoke Eden Hırsızlık: Arkadaşının Evine Girip 35 Bin Euro Çaldı

İskele’de yaşanan olayda, 24 yaşındaki A.A., arkadaşına ait site içerisindeki bir apartman dairesine çilingir yardımıyla girerek 35 bin Euro nakit para çaldı. Zanlı kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Olay, 28 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında İskele’de meydana geldi. İddiaya göre A.A. (24), arkadaşına ait olan bir apartman dairesini kendisine aitmiş gibi göstererek, kapıyı çilingir yardımıyla açtı ve içeri girdi.
Evde yapılan incelemelerde, yatak odasında muhafaza edilen havlular arasına saklanmış toplam 35 bin Euro’nun çalındığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma sonucunda A.A. kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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