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İskele’de tespit edildi... Türkiye'ye iade edilecek

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Türkiye’nin Antalya ilinde işlediği konuttan yağma suçundan hakkında tutuklama emri bulunan T.G mahkemeye çıkarıldı.
İskele’de tespit edildi... Türkiye'ye iade edilecek

Polis memuru Hüseyin Özduman mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2022 yılında Türkiye’de  meydana gelen konuttan yağma suçundan hakkında tutuklama emri olduğunu söyledi.

Polis, yine yazıda zanlının 2023 yılında KKTC’ye giriş yaptığının belirtildiğini açıkladı.

Polis, TC Adli makamlarının KKTC'ye başvurarak her iki ülke arasında bulunan Suçluların Geri Verilmesi Yasası tahtında Türkiye Cumhuriyetine iade edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlının 15 Temmuz’da İskele’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının iade işlemlerinin tamamlanması için 30 gün cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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