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İsrail, düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı 2 binayı vurarak yıktı.

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İsrail, düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı 2 binayı vurarak yıktı.
İsrail, düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı 2 binayı vurarak yıktı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı öne sürüldü. El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3’üncü çok katlı bina oldu.

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