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İsrailli genç, selfi çekerken 250 metreden düşerek öldü

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ABD'de İsrailli bir genç, California'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda selfie çekerken 250 metreden ayağı kayıp düşerek öldü.
İsrailli genç, selfi çekerken 250 metreden düşerek öldü

18 yaşındaki Tomer Frankfurter parkta son beş ay içinde ölen altıncı kişi oldu.

Annesi Frankfurter'in iki aylık bir gezi için ABD'ye gittiğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Frankfurter'in cenazesinin İsrail'e getirileceğini açıkladı.

Haziran'da aynı parkta iki kişi granit kaya oluşumu El Capitan'a tırmanmaya çalışırken ölmüştü.

Mayıs ayında Yosemite vadisinde bir kişi daha hayatını kaybederken, geçen Eylül'de de bir İngiliz turist El Capitan'da üzerine kayaların düşmesi sonucu ölmüştü.

California'da büyük bir alanı kül eden orman yangınlarının tehdidi altındaki Yosemite Yosemite Ulusal Parkı yakın bir zaman önce yeniden ziyarete açılmıştı.

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