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İstanbul Havalimanı’nda Özersay reklamı

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İstanbul Havalimanı'nda, A Haber logolu elektronik reklam afişinde, KKTC Cumhurbaşkan adayı Kudret Özersay’ın reklamı yapıldı.
İstanbul Havalimanı’nda Özersay reklamı

Söz konusu reklam afişinde “Üst düzey diplomat 2020 Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yarışıyor” başlığı altında, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı yarışında yer alacağını açıkladı” deniyor

Kudret Özersay kimdir?

Özersay, 1973'te Larnaka'ya bağlı Alaminyo köyünde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1995'te mezun olan Özersay, 1997'de Bosna Hersek'te savaş sonrası seçimlerin demokratik olabilmesi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında çalıştı.

Özersay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 1998'de "Türk Boğazlarından Geçiş Hakkı" konusunda yüksek lisansını, 2002'de ise "1959-1960 Kıbrıs Antlaşmaları" konusunda doktorasını tamamladı.

Ankara Üniversitesinde 1996-2002 döneminde araştırma görevlisi olarak çalışan Özersay, 2003'te Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademisyen olarak çalışmaya başladı.

Özersay, Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde uluslararası hukuk, hukuka giriş, müzakere ve ara buluculuk, dünya politikası gibi dersler verirken, haziran 2015'te profesör unvanını aldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetinde yer alan Özersay, 2002-2003 ve 2003-2004 dönemlerinde, Birleşmiş Milletler Antlaşmalar Komitesi üyeliği yaparak, Annan Planı müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının müzakere heyetinde yer aldı.

Özersay, 2010'de üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun döneminde atandığı Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi görevini 8 Haziran 2012'ye kadar sürdürdü.

2018'de vekil oldu

Özersay, 8 Şubat 2014'te KKTC Cumhurbaşkanı tarafından bu kez Kıbrıs Türk tarafının "müzakerecisi" olarak atandı.

Ocak 2016'da kurulan Halkın Partisinin (HP) kurucu genel başkanı olan Özersay, halen görevini sürdürüyor.

Özersay, 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçimde Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili olarak seçildi ve şu anda KKTC Cumhuriyet Meclisinde milletvekili olarak görev yapıyor.

Geçen yıl mayısta Ulusal Birlik Partisi (UBP) - HP arasında kurulan mevcut koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Özersay, bir önceki dörtlü koalisyon döneminde de aynı görevdeydi.

KKTC'de ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanlığı seçimine Genel Başkan Tufan Erhürman ile katılacağını 17 Aralık'ta duyurmuştu.

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