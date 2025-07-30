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İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yapılan bir anketin sonuçları, siyasi kulislerde krize neden oldu.
İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları...

Anketin ortaya koyduğu sonuçlar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hükümetin büyük ortağı UBP arasında gerginliğe yol açtığı öne sürüldü.

DETAY ÖZEL HABER

Erhürman Önde: Yüzde 57 ile İlk Sırada

Anket sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yüzde 57 gibi dikkat çekici bir oranla birinci sırada yer alıyor.  Tatar ise ancak %43 oranına ulaşabiliyor.

 

Tatar Sadece İskele-Karpaz’da Önde

Ankete göre  Tatar’ın sadece İskele-Karpaz bölgesinde Erhürman’ın önünde oldması dikkat çekti.. Mağusa’da iki adayın başa baş bir tablo çizdiği belirtilirken, Lefkoşa’da Tufan Erhürman’ın açık farkla önde olduğu, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de ise yüzde 50’nin oldukça üzerinde bir oy oranına ulaştığı kaydedildi.

 

UBP'de Moraller Bozuk

Sızan anket sonuçlarının UBP kanadında moral bozukluğuna neden olduğu ve parti içinde "acil toparlanma" çağrıları yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

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