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İşte Meclise Girmeye Hak Kazanan Milletvekilleri

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İşte Meclise Girmeye Hak Kazanan Milletvekilleri
İşte Meclise Girmeye Hak Kazanan Milletvekilleri

YSK, dün yapılan seçimde yüzd 5'lik ülke barajını aşan partilerin UBP, CTP, DP, HP ve YDP olduğunu resmen açıkladı ve 50 milletvekilinin adlarını açıkladı

LEFKOŞA İLÇESİ

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

Faiz Sucuoğlu

Olgun Amcaoğlu

Ahmet Savaşan

Hasan Taçoy

Alişan Şan

Sadık Gardiyanoğlu

Zorlu Töre

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

Tufan Erhürman

Sıla Usar İncirli

Doğuş Derya

Ürün Solyalı

Devrim Barçın

Filiz Besim

 

HALKIN PARTİSİ

Kudret Özersay

 

DEMOKRAT PARTİ

 Hasan Tosunoğlu

 

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ

Talip Atalay

 

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

 

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

Dursun Oğuz

Sunat Atun

Oğuzhan Hasipoğlu

Hakan Dinçyürek

Resmiye Eroğlu Canaltay

Hüseyin Çavuş

 

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

Asım Akansoy 

Teberrüken Uluçay

Erkut Şahali

Şifa Çolakoğlu

 

DEMOKRAT PARTİ

Fikri Ataoğlu

 

HALKIN PARTİSİ

Ayşegül Baybars

 

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ

Erhan Arıklı

 

GİRNE İLÇESİ

 

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

Kutlu Evren

İzlem Gürçağ Altuğra

Ünal Üstel

Özdemir Berova

Hasan Küçük                                                                                                         

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

Ongun Talat

Fikri Toros

Fazilet Özdenefe

Ceyhun Birinci

 

HALKIN PARTİSİ

Jale Refik Rogers

 

DEMOKRAT PARTİ

Serhat Akpınar

 

GÜZELYURT İLÇESİ

 

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

Ali Pilli

Ziya Öztürkler

 

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

Armağan Candan

 

İSKELE İLÇESİ

 

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

Nazım Çavuşoğlu

Yasemi Öztürk

Emrah Yeşilırmak

 

                                                                                                                    

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

Biray Hamzaoğulları

Fide Kürşat

 

LEFKE İLÇESİ

 

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

Fırtına Karanfil                                                                                                

 

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

Salahi Şahiner

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