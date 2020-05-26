İşte o anlaşmanın maddeleri!

İşte KKTC hükümetinin zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi gereken eylem ve reformlar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti; aşağıda yer alan 2020 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi, en geç 2020 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2021 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifini hazırlamayı, en geç 2020 yılı sonuna kadar yapısal dönüşüm adımlarını, makroekonomik amaçları, stratejik hedefleri ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlamayı, taahhüt etti.

İşte KKTC hükümetinin zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi gereken eylem ve reformlar: