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İşte UBP'nin Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları

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İşte UBP'nin Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları
İşte UBP'nin Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nda, kura çekimi yöntemi ile belirlenen liste, kamuoyuyla paylaşıldı.

Genel Başkan Hüseyin Özgürgün de, kura çekiminde hazır bulundu. Başkan adayı Hasan Sertoğlu ile 24 aday birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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