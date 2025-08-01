İşverenlere uyarı: Eksik yapılan ödemeler 5 Ağustos’a kadar tamamlanmalı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Ağustos’un resmi tatil olması nedeniyle bazı iş yerlerinin çalışanlarına eksik ödeme yaptığının tespit edildiğini belirtti, işverenleri uyardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işveren tarafının itirazını değerlendirmiş ve yapılan toplantı sonucunda 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete %17,79 oranında hayat pahalılığı artışı uygulanmasını oy çokluğu ile kabul etmiştir.

Ancak Bakanlığımıza ulaşan bilgilere göre bazı işyerlerinin, 1 Ağustos’un resmi tatil günü olması sebebiyle çalışanlara maaş ödemelerini önceki asgari ücret tutarları üzerinden gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

İşverenler, eksik yapılan ödemeler ile yeni asgari ücret arasındaki farkı en geç 5 Ağustos 2025 tarihine kadar çalışanlarına ödemekle yükümlüdür.

Aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı ve gerekli yaptırımların uygulanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”