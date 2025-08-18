  • BIST 10901.58
  • Altın 4388.321
  • Dolar 40.8855
  • Euro 47.7739
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

İtfaiye raporu: Bir haftada 21 yangın, 29 özel servis müdahalesi

» »
İtfaiye Müdürlüğü, 11-17 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelinde 21 yangın ve 29 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.
İtfaiye raporu: Bir haftada 21 yangın, 29 özel servis müdahalesi

İtfaiye raporuna göre yangınlar sonucunda, toplam 2 milyon 49 bin 100 TL zarar oldu.

Yangınların başlıca sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, izinsiz ateş yakmak, aracın motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve gaz hortumundan sızan gazın alevlenmesi yer aldı.  

-En fazla yangın Gazimağusa’da

Yangınların bölgelere göre dağılımları ise Gazimağusa 6, Girne ve Lefkoşa 5, Güzelyurt 3, Geçitkale ve Çağlayan 1 olarak belirtildi.

Toplam 29 özel servis olayı ise; asansörde ve apartman dairesinin balkonunda mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümünde, foseptik çukurunda, derin kuyularda ve inşaat halindeki binaların üst katlarında mahsur kalan kedilerin, evin çatı katında iplere dolanıp mahsur kalan güvercin ile derin kuyuya düşen köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ‘Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi’ protokolü imzalandı18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:38
  • Amcaoğlu: 2030'a kadar elektrikle ilgili sorunların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:37
  • Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi törenle hizmete girdi18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:06
  • Dolce Vita Poker Turnuvasına yoğun ilgi18 Ağustos 2025 Pazartesi 13:48
  • Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerindeki grev beşinci gününde...18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:55
  • Deli Dana Hastalığı Kapımızda: “Önlem Almazsak Bedel Ağır”18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:00
  • Tel-Sen: Sabrımızın sonundayız18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:55
  • Polis ve itfaiye memuru münhaline başvurmak için son üç gün18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:29
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor...18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:28
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden eğitime destek amacıyla bağış kampanyası18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti