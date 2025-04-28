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İtfaiye vatandaşları uyardı: Zamanında tedbir almak yangını söndürmekten daha kolay

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Zamanında tedbir almanın yangını söndürmekten daha kolay olduğunu vurgulayan itfaiye, vatandaşları uyardı.
İtfaiye vatandaşları uyardı: Zamanında tedbir almak yangını söndürmekten daha kolay

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, temizlik ve ısınmak maksadı olsa dahi ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, bu kurala uyulması istendi.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen; 199, 177 veya 155 hattına ulaşması gerektiğinin vurgulanan açıklamada; tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini, yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddelerin (tiner, benzin v.b.) kullanılmaması, ayrıca, mangal yapılacak alanın etrafında kolay yanabilecek maddelerin (tahta, kumaş, kereste v.b.) ve yangına sebep olabilecek yanıcı maddelerin bulunmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağının unutulmaması gerektiğine değinilen açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

“Fazla akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve fazla akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Mutfaklarımızda kullandığımız davlumbaz içerisinde bulunan filtrede biriken yağ kalıntılarının en az iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısalabilir) temizlenmesi halinde, davlumbaz içerisinde biriken yağ kalıntılarının alevlenip yangına sebep olması önlenecektir.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.”

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