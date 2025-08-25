İtfaiye’den yangın uyarısı: Tedbir almak söndürmekten kolaydır

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, "zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır" başlığı altında bir bilgilendirme metni yayınladı. Yayınlanan metinde;

"Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

01 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında, temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp, yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymamız gerekmektedir.

Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma alanının etrafında yangına sebep olacak materyaller temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.