  • BIST 11489.25
  • Altın 4433.419
  • Dolar 40.9999
  • Euro 48.0237
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

İtfaiye’den yangın uyarısı: Tedbir almak söndürmekten kolaydır

» »
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, sigara izmaritlerinden elektrikli cihaz kullanımına kadar birçok noktada yangın riskine karşı uyarıda bulundu.
İtfaiye’den yangın uyarısı: Tedbir almak söndürmekten kolaydır

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, "zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır" başlığı altında bir bilgilendirme metni yayınladı. Yayınlanan metinde;

  • "Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

  • 01 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında, temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp, yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymamız gerekmektedir.

  • Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

  • Spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma alanının etrafında yangına sebep olacak materyaller temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

  • Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

  • Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini

    önleyecektir.

  • Duman veya Ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lapta ve Güzelyurt’ta İki Ani Ölüm... Biri 45 diğeri 60 yaşındaydı25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:28
  • YDP'de kritik saatler! Acil toplantı yapılıyor!25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:06
  • Arıklı: “T İzinleri, yeni bir değerlendirmeye kadar durduruldu”25 Ağustos 2025 Pazartesi 15:56
  • KITSAB, taksi, kiralık araç ve T izinleri verilmesini kınadı25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:56
  • "Burayı babam kurtardı kimse beni uçaktan indiremez" diyen zanlıya 1 gün daha ek tutukluluk25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:33
  • Katliam gibi kazada mahkemeden detaylar25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:30
  • Satışa Hazır 25 Gram Hintkeneviri Bulundu25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:47
  • KITSAB: Verilen haksız izinlere geçit vermeyeceğiz25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:55
  • Vatandaşlar trafikte tehlike yaratan olayları bildirebilecek25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:52
  • Dipkarpaz köyü muhtarları, Dursun Oğuz’a çağrı yaptı25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti