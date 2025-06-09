İzinsiz Ateş Yaktı, Yangına Sebep Oldu

Mormenekşe ile Mutluyaka arasında izinsiz şekilde ateş yakan 40 yaşındaki şahıs, hem kendi malına hem de başkasının arpa tarlasına zarar verdi.

08 Haziran 2025 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Mormenekşe ile Mutluyaka köyleri arasında meydana gelen olayda, H.D. (E-40) isimli şahıs, yetkili makamlardan izin almadan ve gerekli önleyici tedbirleri uygulamadan temizlik amacıyla ateş yaktı.

Kendisine ait bahçe evinin avlusunda 7 farklı noktada çakmak kullanarak ateş yakan H.D., kontrolsüz şekilde yayılmasına neden olduğu yangın sonucu hem kendi malına hem de başka birine ait tarım arazisine ciddi zarar verdi. Yangında, H.D.'ye ait 30 adet kelepçeli hortum tamamen yanarken, başka bir şahsa ait 5 dönümlük alanda ekili olan biçilmemiş arpa ve kuru otlar da kül oldu.

Olayla ilgili H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma ise halen devam ediyor