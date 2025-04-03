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İzlem Gürçağ Altuğra: Okullarda türban kabul edilemez, tüzük tartışmaya açık değil

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Türban tartışmalarına sert tepki gösteren Altuğra, “Bizim kültürümüzde böyle bir şey yoktur” dedi.
İzlem Gürçağ Altuğra: Okullarda türban kabul edilemez, tüzük tartışmaya açık değil

UBP Milletvekili, eski Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Disiplin Tüzüğü’nün net ve yoruma kapalı olduğunu vurgulayarak, laik eğitim anlayışından taviz verilmeyeceğini söyledi. Türban tartışmalarına sert tepki gösteren Altuğra, “Bizim kültürümüzde böyle bir şey yoktur” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, eski Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Disiplin Tüzüğü’nün açık ve yoruma kapalı olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine bağlı yetiştiğini ve bu değerlerden taviz verilmeyeceğini vurguladı..

"Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı insanlarız. Böyle büyüdük ve yetiştik. Eğitim sistemimiz de bu doğrultuda şekillendi ve bu böyle kalacak. Atatürk ilkelerini sahipleneceğiz ve savunacağız, bunun farklı bir yorumu olamaz" diyen Altuğra, laik eğitim anlayışından taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs TV’de yayınlanan “Kaptanın Günlüğü” programında konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, eski Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, son günlerde okullardaki kılık kıyafet düzenlemeleriyle ilgili gündeme gelen tartışmalara net bir yanıt verdi.

Atatürk’ün “Çağdaş eğitim, aydın insan” anlayışını savunduğunu hatırlatan Altuğra, dinin de toplumun bir bütünü olduğunu belirterek, “Biz çağdaş insanlarız ama dinimiz de bizim bir parçamızdır. Atatürk’ü dinsiz olarak nitelendiren biri, onu tanımıyor demektir” şeklinde konuştu.

“OKULLARDA TÜRBAN KABUL EDİLEMEZ”

Özellikle son günlerde bazı öğrencilerin türbanla okula gitmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Altuğra, bu durumun Disiplin Tüzüğü’ne aykırı olduğunu belirtti. “18 yaşından küçük bir kız çocuğunun türbanla okula gelmesi ne demektir? Çocuğa sorulmuş ve kendi isteğiyle taktığı söyleniyor. Böyle bir şey yoktur. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak çağdaş insanlarız ve böyle yetiştirildik. Bizim kültürümüzde ve yaşamımızda böyle bir şey yoktur” dedi.

Bu konuda hiçbir tavizinin olmadığını vurgulayan Altuğra, "Disiplin Tüzüğü’nde yer alan üniforma ve kılık kıyafet kuralı neyse onun dışına çıkılamaz. Okullarımızda laik düzen, laik eğitim ve laik halk anlayışını her zaman savunacağız" ifadeleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

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