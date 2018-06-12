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İzleyince çılgına döndü! "Kanı bozuk p....enk"

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Ezgi Mola buy kez çok sert çıktı
İzleyince çılgına döndü! "Kanı bozuk p....enk"

Köpeklere olur olmaz şeyler yapan ardından da aracıyla ezen birinin görüntüleri sosyal medyada oldukça tepki çekti. Bu olaya tepki gösteren isimlerden biri de Ezgi Mola'ydı.

 

"EZİLEREK, SÜRÜNEREK ÖL"

Güzel oyuncu görüntüleri izleyince adete çılgına döndü ve Twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Be kanı bozuk p....enk, o can sana ne yaptı yaa, ne yaptıııı!!!! EZİLEREK, SÜRÜNEREK ÖL ! Tam da dua vakti! Amin Allah'ım sen duyarsın , bu canilerin canını acı çektirerek al inşallah!"

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