  • BIST 1.547
  • Altın 417,444
  • Dolar 7,0605
  • Euro 8,5633
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABakan Pilli:4880 test, 34 vaka

Japonya 24 milyon aşıyı çöpe atacak

» »
Dünya koronavirüs salgınına karşı var gücüyle aşı üretmeye çalışırken, Japonya’dan şaşırtan bir haber geldi.
Japonya 24 milyon aşıyı çöpe atacak

Dünya koronavirüs salgınına karşı var gücüyle aşı üretmeye çalışırken, Japonya’dan şaşırtan bir haber geldi.

Japonların 24 milyon doz aşıyı “mecburiyetten” çöpe atacağı açıklandı. Salgın nedeniyle ülkeler, daha çok aşıya ulaşma çabası içindeyken, Japonya’nın milyonlarca doz Pfizer aşısını çöpe atacağı duyuruldu.

Açıklama Japonya Sağlık Bakanından geldi. Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, karara gerekçe olarak “şırıngaların yetersizliğini” gösterdi.

Şırınga şişenin dibine uzanamıyor

Verilen bilgiye göre, Pfizer aşıyı altışar dozluk şişelerde üretiyor. Ancak Japonya’daki şırıngalar şişenin dibinde kalan son dozu çekebilecek uzunlukta değil. Bu da her şişede bir dozun boşa gideceği anlamına geliyor. Japonya Pfizer’den toplam 144 milyon doz aşı aldı. Bu durumda 24 milyon doz aşı kullanılamayacak.

Henüz aşılama programını başlatmayan Japonya’nın ilk aşıları 17 Şubat’ta yapması bekleniyor.

ABD ve AB’de de benzer sorun var

Uzmanlar benzer sorunların ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde de yaşandığını ifade ediyor.

Dünyanın büyük kısmının henüz aşıya uluşamadığı düşünüldüğünde Japonya’daki durum daha da önem kazanıyor. Dünya Sağlık Örgütü toplam nüfusu 2,5 milyarı bulan 130 ülkede aşılamanın henüz başlamadığını duyurmuştu. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Navalny protestosu: 11 bin kişi gözaltına alındı; Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı07 Şubat 2021 Pazar 10:18
  • Çin'in Anhui Eyaletinde Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 10 Ölü06 Şubat 2021 Cumartesi 22:30
  • Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 Temas Takip Uygulamasındaki Arıza Sebebiyle Özür Diledi06 Şubat 2021 Cumartesi 13:15
  • Covid aşısı: Çin'de 3000 doz sahte aşı ele geçirildi, Tuzlu suyla 'Covid-19 aşısı'04 Şubat 2021 Perşembe 21:13
  • Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti, Çinli yetkililerin iş birliği yaptığını bildirdi04 Şubat 2021 Perşembe 20:15
  • Japonya'da Kovid-19 Salgınında 'Evde Kal' Çağrısına Uymayan Milletvekili İstifa Etti02 Şubat 2021 Salı 13:30
  • Myanmar'da darbe! Ordu ülke yönetimine el koydu01 Şubat 2021 Pazartesi 10:04
  • Hindistan özel kripto paraları yasaklayıp resmi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor31 Ocak 2021 Pazar 21:22
  • Güney Kore'de ilk kez bir kedi koronavirüse yakalandı25 Ocak 2021 Pazartesi 20:21
  • Sikkim'de gerilim25 Ocak 2021 Pazartesi 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti