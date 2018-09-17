Japonya ilk kez Güney Çin Denizi'nde denizaltı tatbikatı yaptı

Japonya ilk kez Güney Çin Denizi'nden denizaltı tatbikatı yaptı. Bu gelişme tartışmalı suların tamamına yakınında hak iddia eden Çin'in tepkisini çekebilir.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan kısa açıklamada 'stratejik teknikleri geliştirme' amacıyla Güney Çin Denizi'nde 'anti-denizaltı' tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Bakanlık sözcüsü bunun bölgede gerçekleştirilen ilk denizaltı tatbikatı olup olmadığı konusunda yorum yapmayı redderken, Japon Asahi Şimbun gazetesi 1 günlük denizaltı tatbikatının Güney Çin Denizi'nde Tokyo'nun yaptığı ilk askeri oyun olduğunu yazdı.

Gazete Japonya'nın Kuroshio denizaltısı ile 3 Japon savaş gemisinin Çin'in kontrolündeki Scarborough Resifi'nin hemen güneybatısında tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazete hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere dayanarak tatbikatta 'düşman denizaltılarını tespit etmek için radarların' da denendiğini vurguladı.

ÇİN DIŞİŞLERİ: JAPONYA BÖLGE BARIŞINA ZARAR VERECEK EYLEMLERDEN KAÇINMALI

Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang ise bölgede Japonya'nın yaptığı tatbikat hakkında doğrudan açıklama yapmadı.

Ancak 'Güney Çin Denizi'ndeki durumun geliştiği' yorumunu yapan sözcü "Japonya bölge barışı ve istikrarına zarar verecek herhangi bir eylemden kaçınmalı ve dikkatli davranmalı" açıklamasında bulundu.

Çin doğal kaynak açısından zengin Güney Çin Denizi'nin çoğunluğunda Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam'ın ititrazlarına rağmen hak iddia ediyor.

2012'de Scarborough Resifi'nin Filipinler'in kontrolünden alınması da bölgedeki gerilimi artıran bir etken olmuştu.

ABD ve müttefiklerinin bölgede 'seyrüsefer serbestisi' gerekçesiyle yaptığı savaş gemisi manevraları ve tatbikatlar da Pekin'in tepkisini çekiyor.