  • BIST 8209.02
  • Altın 1653.633
  • Dolar 26.9326
  • Euro 28.9466
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze fırlattığını duyurdu

» »
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, açıklamasında, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Füzelerin başkent Pyongyang'ın Sunan bölgesi yakınlarında yerel saatle 11.43 ve 11.53 arasında fırlatıldığı bilgisi verildi.

Japonya hükümeti, füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü ve bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını açıkladı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füze denemesini kınadı ve Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verildiğini söyledi.

Denemelerin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya giderek, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğinin kamuoyuna yansıması sonrası yapılması dikkati çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan'ın ismi değişiyor mu?05 Eylül 2023 Salı 21:15
  • Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü05 Eylül 2023 Salı 14:18
  • Güney Kore’de veli zorbalığı öğretmenleri sokağa döktü05 Eylül 2023 Salı 13:17
  • Pakistan: Afganistan'da bırakılan ABD askeri teçhizatı militanların elinde05 Eylül 2023 Salı 12:15
  • Kuzey Kore lideri Kim ile Putin'in, Rusya'da bir araya geleceği iddia edildi05 Eylül 2023 Salı 11:38
  • Ukrayna: Rusya’ya ait insansız hava araçları Romanya topraklarına düştü05 Eylül 2023 Salı 11:34
  • Ameliyat edilen kadının karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu05 Eylül 2023 Salı 09:10
  • Rusya: Moskova'yı hedef alan insansız hava araçları düşürüldü05 Eylül 2023 Salı 08:54
  • Kuzey Kore’den ‘seyir füzesi’ denemesi02 Eylül 2023 Cumartesi 11:38
  • Tedbirler gevşetilmişti: Çin'de 2 ayda 1,87 milyon kişi Covid-19'dan ölmüş olabilir27 Ağustos 2023 Pazar 21:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti