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Japonya’da 7,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti

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Japonya’nın Fukuşima eyaleti açıklarında dün yerel saatle 23.36’da meydana gelen depremin bilançosu açıklandı.
Japonya’da 7,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti

Japonya’nın Fukuşima eyaleti açıklarında dün yerel saatle 23.36’da meydana gelen depremin bilançosu açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) büyüklüğünü ilk olarak 7,3 olarak duyurduğu, ancak daha sonra 7,4 olarak güncellediği depremde can kaybının 4’e yükseldiği açıklandı.

Yaklaşık 2 milyon hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığı ifade edilirken, öğle saatleri itibarıyla elektrik kesintisinin tüm bölgelerde sona erdiği kaydedildi. Ayrıca Tohoku ve Kanto bölgelerinde su kesintisi yaşandı.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

İçinde yaklaşık 80 yolcu bulunan bir hızlı trenin Fukuşima ile Miyagi arasında raydan çıktığı bildirilirken, kazada yaralanan olmadı. Miyagi ve Fukuşima’daki itfaiye teşkilatları farklı bölgelerden yardım çağrısı alındığını, deprem nedeniyle en az 209 kişinin yaralandığını belirtti. Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nin işleyişinde ise herhangi bir anormallik gözlenmediği tespit edildi. Japonya Savunma Bakanlığı, afet bölgesine destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ekiplerinin Fukuşima’ya gönderildiğini açıkladı.

Dün gece Miyagi ve Fukushima eyaletleri için 1 metrelik tsunami uyarısı yapan JMA, riskin bu sabah sona erdiğini açıkladı. Buna rağmen depremin ardından bazı kıyı bölgelerde yaklaşık 30 santimetrelik dalgaların gözlendiği öğrenildi. Depremin ardından bir kriz masası kurulduğunu açıklayan Japonya Başbakanı Fumio Kişida ise, hükümet kurmaylarına depremden etkilenen bölgelere gerekli tüm yardımın sağlanması talimatı verdi.

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