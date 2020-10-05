  • BIST 1.155
  • Altın 470,165
  • Dolar 7,7108
  • Euro 9,0549
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Japonya'da Kabine Üyesine Ustura İle Mesaj

» »
Japonya’da Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi’ye "öl" ifadesinin yazılı olduğu kağıt ile bir usturanın yer aldığı zarf gönderildi.
Japonya'da Kabine Üyesine Ustura İle Mesaj

Kyodo ajansının haberine göre, emniyet güçleri başkent Tokyo’nun Çiyoda ilçesindeki Kabine Ofisine (Kantei) Cuma günü, Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura’ya hitaben zarf teslim edildiğini açıkladı.

Göndericinin kendini ¨Bakan Nişimura’nın bir seveni¨ şeklinde tanımlandığı ve içinde kağıt ile ustura benzeri bir aletin bulunduğu zarftaki kağıtta birkaç kez Japonca "öl" kelimesinin yazılı olduğu belirtildi.

Zarfı açan Kantei çalışanı durumu emniyet birimlerine bildirdi. 

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekili Nişimura aynı zamanda  Ekonomik Canlanma ile Sosyal Güvenlik Reformundan Sorumlu Kabine Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan’dan ‘Azerbaycan, Karabağ'a yönelik harekatın hava kontrolünü Türk Hava Kuvvetleri'ne devretti’ iddiası30 Eylül 2020 Çarşamba 18:49
  • Azerbaycan çatışmanın durması için şartını açıkladı30 Eylül 2020 Çarşamba 17:54
  • Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi30 Eylül 2020 Çarşamba 09:42
  • Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 11'e yükseldi29 Eylül 2020 Salı 18:54
  • Pakistan: “Keşmir'de Hindistan tarafından açılan ateş sonucu biri asker 2 kişi öldü”29 Eylül 2020 Salı 16:49
  • Aliyev: Uluslararası kuruluşlar,Paşinyan rejiminin yaptıklarını görmezden geliyor29 Eylül 2020 Salı 16:17
  • Azerbaycan ve Ermenistan neden savaşıyor?28 Eylül 2020 Pazartesi 20:19
  • BM:İsrail, 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı28 Eylül 2020 Pazartesi 17:57
  • Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni gelişme28 Eylül 2020 Pazartesi 16:15
  • ''Ermenistan’ın hedefinde enerji nakil hatları var''28 Eylül 2020 Pazartesi 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti