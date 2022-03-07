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Japonya'dan Rusya'ya seyahat uyarısı

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Japonya, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.
Japonya'dan Rusya'ya seyahat uyarısı

Japonya, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya'ya yönelik yaptırım uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye seyahatten kaçınılmasını istedi.

Finans şirketleri Visa ve Mastercard'ın, Rusya'daki operasyonlarını askıya almalarının "hayat şartlarını zorlaştırdığına" dikkati çekilen uyarıda, ne için olursa olsun Rusya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

 

Visa ve Mastercard Rusya'daki operasyonlarını durdurdu

 

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu'nun açıklamasına göre, 6 Mart itibarıyla Rusya'da yaklaşık 2 bin 400 Japon vatandaşı bulunuyor.

Japon vatandaşlarından, tarifeli uçuşlarla Rusya'dan ayrılmayı değerlendirmeleri isteniyor.

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