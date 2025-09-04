Kaçak çalıştırıldıklarını iddia ettiler: Yargıç Ergüden soruşturma emri verdi

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 03.09.2025 tarihinde, polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklandı.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ülkemizde yasa dışı olarak ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik farklı bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde, Nijerya, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu toplam 9 kişinin yasal statüsü olmadığı tespit edilerek tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Muhaceret Şubesi'nde yapılan bir kontrolde, Nijerya uyruklu Princess Sophia Stephan ve 2 yaşındaki kızı ülkede yasa dışı olarak ikamet ettikleri ortaya çıktı. Princess Sophia Stephan'ın Bin 9 gündür kaçak olduğu belirlendi. Tutuklanan zanlı ve 2 yaşındaki kızı deport işlemleri tamamlanana kadar Yıldız Öğrenci yurdunda gözetim altında tutuluyor.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gelerek ülkesine dönmek istediğini belirterek başvuran Türkmenistan uyruklu Yagshymurat Kurdov'un yapılan kontrollerde 430 gündür kaçak olduğu tespit edildi. Gönyeli'de bir apartmandan gelen ses şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasa dışı olarak ikamet eden 6 Bangladeşli erkeği tespit etti. Gözaltına alınanlar arasında en uzun süredir kaçak olan Anıl Masud'un 466 gün, MD Emon Hossain'in 424 gün, MD Abdulla Al Mamun'un 306 gün, MD Mehedi Hasan Samrat'ın 155 gün, MD Juwel Miah ve MD Sojeb Mir'in ise 136'şar gün boyunca izinsiz ikamet ettikleri belirlendi.

Yakalanan tüm şahıslar, "KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak" suçundan mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede şahadet veren polisler, zanlıların bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını belirterek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve zanlıların aynı suçu tekrar işlememesi için tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan Bangladeşli zanlılardan bir tanesi kaçak olarak Kebap City isimli restoran ile Girne bölgesinde isimi tam bilmediği bir balık restoranında çalıştırıldığını ve kayıt işlemlerinin yapılmadığını iddia ederken, 2 zanlı ise Güzelyurt’ta bir portakal fabrikasında kaçak çalıştırıldıklarını iddia etti. Zanlılardan bir tanesi ise İskele bölgesinde bir araba yıkama yerinde çalıştırıldığı ismi sorulduğunda ise ismini tam telaffuz edemedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların yapmış oldukları iddiaları da dikkate alarak soruşturma maksatlı zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken zanlıların iddiası ile kendilerini kaçak çalıştırdığı söylenen işyerlerinin tespit edilmesi ve bu konuda da soruşturma başlatılıp 1 ay içerisinde konu ile ilgili mahkemeye rapor sunulmasına emir verdi.