Kaçak işçi denetimleri sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi , kaçak işçi denetimlerini sürdürüyor.
Kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla ülke genelinde yapılan rutin denetimler Girne’de devam etti.
Denetimler çerçevesinde Kumyalı Estate &Const.Ltd, Ali Alpdağ İnşaat Şti.Ltd., Hasan Keleşzade , Erkan Turan Const.Ltd ve Arif Dülger isimli işyerlerine kaçak işçi teftişi yapıldı.
Teftişler sonucunda Arif Dülger isimli işyerine ,1 kayıt Dışı işçi çalıştırdığı için 2620 TL idari para cezası kesildi.
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