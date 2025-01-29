  • BIST 10148.66
  • Altın 3172.364
  • Dolar 35.7812
  • Euro 37.2459
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABM: Gazze için gereken yardım amaçlı üretilmiş çadır dünyada yok

Kaçaklar mahkemede... Bin 112 gün olan da var, 486 gün olan da...

» »
Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler esnasında ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Kaçaklar mahkemede... Bin 112 gün olan da var, 486 gün olan da...

Patrick Acheampong, Jindu John Okonji, Hamad Sabır, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg aleyhinde 3 gün ek tutukluluk emri alındı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, Patrick Acheampong’un 28 Ocak 2025 tarihinde saat 17.30'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Gana uyruklu zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplamda 486 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, Nijerya uyruklu Jindu John Okonji’nin ise yine aynı tarihte  saat 10:55'de Lefkoşa Polis Müdürlüğünün batısında bulunan İhsan Güven Sokak üzerinde, şüpheli şekilde yürümekte olduğu esnada tespit edildiğini kaydetti.

Yapılan muhaceret kontrolünde Jindu John Okonji’nin 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren toplam 1112 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Pakistan uyruklu Hamad Sabır, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg’inin de saat 18:00'da Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan denetim ve muhaceret kontrolünde tespit edildiklerini açıkladı. Polis, Yapılan muhaceret kontrolünde Sabır’ın 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 362 gündür, Ali Raza ve Muhammad Saleem Baıg’inin 9 Kasım2024 tarihinden itibaren toplam 80'şer gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan 5 zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, sivil muhaceretten araştırma yapacaklarını, alınacak ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru: 2007 doğumluların son yoklama tarihi 3-7 Şubat29 Ocak 2025 Çarşamba 12:47
  • Yenikent Park Projesi başlıyor: Kent yaşamına yeni bir soluk29 Ocak 2025 Çarşamba 12:07
  • Yılmaz: Her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında olmayı sürdüreceğiz29 Ocak 2025 Çarşamba 11:53
  • Cevdet Yılmaz KKTC'de... Üstel: Bu ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğunu düşünüyorum29 Ocak 2025 Çarşamba 11:31
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC’de29 Ocak 2025 Çarşamba 10:57
  • Hava açık ve az bulutlu29 Ocak 2025 Çarşamba 10:14
  • Beş yıllık kalkınma planıyla ilgili toplantı düzenleniyor29 Ocak 2025 Çarşamba 09:59
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bugün KKTC’ye geliyor29 Ocak 2025 Çarşamba 09:56
  • Dikmen’de elektrik kesintisi...29 Ocak 2025 Çarşamba 09:51
  • İskele'de kavga! Burun kemiğini kırdı28 Ocak 2025 Salı 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti