Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Kurumlar Arası Protokol İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü , Lefkoşa Türk Belediyesi, SOS Çocuk Köyü Derneği ile Vakıflar İdaresi kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Şiddete ve istismara maruz kalan kadınları kapsayan protokol, taraflar arasında kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesini amaçlıyor.

Protokole imza koyan kurumlar, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gönüllü işbirliği yaparak , koordineli çalışarak veri toplayacak, veri toplama ve araştırma faaliyetlerinde bulunarak risk yönetimine dair gerekli tedbirler alacak ve bünyelerinde çalışan personele gerekli hizmet içi eğitimleri verecek.

TAÇOY: "ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN SOSYAL YAŞAMA DÖNDÜRÜLMESİ, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI ÖNCELİĞİMİZ."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, şiddetten etkilenen kadınların sosyal yaşama döndürülmesi, şiddetin sosyal ve psikolojik etkilerinin azaltılması ve şiddet mağduru kadınların çocuklarıyla birlikte aile bütünlüğünün sağlanması açısından , 2018 yılında başlayan protokolün bugün de sürdürüldüğünü ve gelecekte de devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Protokole , bu yıl , şiddet mağduru kadınların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yardım eli uzatmak amacıyla yeni bir paydaş olarak Vakıflar İdaresi’nin de dahil olduğunu kaydeden Taçoy, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

ÇAVUŞOĞLU: "GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da protokole taraf olarak üzerlerine düşen görevin ‘‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’’ ilkesinden hareket ederek , kız çocuklarının okulda kadınların sürekli eğitim merkezlerinde eğitilmesi ve farkındalıklarının attırılması olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınlara en iyi yaşam standartlarının sağlanması için tüm paydaşlara görevler düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, kadınların kendi kendine yeten bireyler olarak topluma kazandırılması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, sürekli eğitim merkezleri ve okullardaki eğitimler aracılığıyla, kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine katkı koymayı amaçladıklarını ifade etti.

HARMANCI: "KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÜLKEDE ÖNLENMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ "

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da , protokolü dördüncü kez imzaladıklarını ve beş yıldan beri koordineli bir şekilde paydaşların işbirliğini sürdürdüğünü belirtti. Protokole katkı koyan kurumlara teşekkür eden Harmancı, kadına yönelik şiddetin ülkede önlenmesi gereken önemli sorunların başında geldiğini ifade etti. Harmancı, protokolün daha önceki yıllardaki verimli koordinasyonla pozitif bir etki ettiğini ve Polisin içindeki yeni yapılanmaya katkı sağladığını belirtti. Dünyada ve ülkede yaşanan ekonomik krizin kadına yönelik şiddeti de etkilediğine değinen Harmancı, şiddet vakalarının arttığına işaret ederek, sosyal devletin geliştirmek zorunda olduğu ödevlerden birinin de bunun giderilmesi olduğunu söyledi.

BENTER: "21. YÜZYILDA HALEN KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN OLMASI ÇOK ACI"

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter , 21. yüzyılda halen kadına yönelik şiddetin olmasının çok acı olduğuna dikkat çekerek, şiddet mağduru kadınlara yeniden hayatlarını kurabilmeleri ve kendi kendilerine yeterli olabilmeleri için sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

SOYALAN: "KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da, Polis Genel Müdürlüğü olarak kadına şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini, tüm kazalarda Kadına Yönelik Şiddet Birimi kurduklarını ve 7/24 görevlerinin başında olduklarını kaydetti. Şiddet şikayetlerinin Polis tarafından titizlikle soruşturulduğunu ve suç işleyen kişilerin tutuklanarak yargıya havale edildiğini ifade eden Soyalan: " Şikayetçi olan mağdur durumdaki kadınları korumak hepimizin görevidir. Protokole taraf olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Polis Genel Müdürlüğü olarak kadına karşı şiddet ve ev işi şiddete sıfır tolerans ile, görevimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AKTER: "AL0 183’Ü ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

SOS Çocuk Köyü Derneği Başkanı Buğra Akter de , SOS Çocuk Köyü Derneği olarak ‘‘Güçlü Aile Güçlü Toplum Güçlü Devlet’’ mantığıyla hareket ettiklerini ve ilk günden beri bu protokolün paydaşı olduklarını kaydetti. Bu yıl, Vakıflar İdaresi’nin de protokole dahil olarak, şiddet mağduru kadınlara ikamet ortamının sağlanması için gönülden destek vereceğini söyleyen Akter, protokolün beşinci yılında olduğunun altını çizerek, protokolün sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti.

Akter, şiddete uğrayan kadınların hiç çekinmeden Alo 183 İhbar Hattı’nı araması çağrısında bulunarak, protokolün devamlılığını diledi.