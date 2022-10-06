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Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Kurumlar Arası Protokol İmzalandı

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Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Kurumlar Arası Protokol İmzalandı
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Kurumlar Arası Protokol İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü , Lefkoşa Türk Belediyesi, SOS Çocuk Köyü Derneği ile Vakıflar İdaresi kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

 Şiddete ve istismara maruz kalan kadınları kapsayan protokol, taraflar arasında kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesini amaçlıyor.

Protokole imza koyan kurumlar, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gönüllü işbirliği yaparak , koordineli çalışarak veri toplayacak,  veri toplama ve araştırma faaliyetlerinde bulunarak  risk yönetimine dair gerekli tedbirler alacak ve  bünyelerinde çalışan personele gerekli hizmet içi eğitimleri verecek.

 TAÇOY: "ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN SOSYAL YAŞAMA DÖNDÜRÜLMESİ,  ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI ÖNCELİĞİMİZ."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,  şiddetten etkilenen kadınların sosyal  yaşama döndürülmesi, şiddetin sosyal ve psikolojik  etkilerinin  azaltılması  ve şiddet mağduru kadınların çocuklarıyla  birlikte aile bütünlüğünün sağlanması açısından , 2018 yılında  başlayan protokolün bugün de sürdürüldüğünü ve gelecekte de devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.  Protokole , bu yıl , şiddet mağduru kadınların maddi ve manevi ihtiyaçlarını  karşılamak ve onlara yardım eli  uzatmak amacıyla yeni bir paydaş olarak Vakıflar İdaresi’nin de  dahil olduğunu  kaydeden Taçoy,  protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

 

 

ÇAVUŞOĞLU: "GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da protokole  taraf olarak üzerlerine düşen görevin ‘‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’’ ilkesinden hareket ederek , kız çocuklarının okulda  kadınların sürekli eğitim merkezlerinde eğitilmesi ve farkındalıklarının attırılması olduğunu söyledi.  Kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınlara en iyi yaşam standartlarının sağlanması  için tüm paydaşlara görevler düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, kadınların kendi kendine yeten bireyler olarak topluma kazandırılması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, sürekli eğitim merkezleri ve okullardaki eğitimler aracılığıyla, kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine katkı koymayı amaçladıklarını ifade etti.

HARMANCI: "KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÜLKEDE ÖNLENMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ "

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da , protokolü dördüncü kez imzaladıklarını ve  beş yıldan beri koordineli bir şekilde paydaşların işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.  Protokole katkı koyan  kurumlara teşekkür eden Harmancı,  kadına yönelik şiddetin ülkede önlenmesi gereken önemli sorunların başında geldiğini ifade etti.   Harmancı, protokolün daha önceki yıllardaki  verimli  koordinasyonla pozitif bir  etki ettiğini ve Polisin içindeki yeni yapılanmaya katkı sağladığını  belirtti. Dünyada ve ülkede yaşanan ekonomik krizin kadına yönelik şiddeti de etkilediğine değinen Harmancı,   şiddet vakalarının arttığına işaret ederek, sosyal devletin  geliştirmek zorunda olduğu  ödevlerden birinin de bunun giderilmesi olduğunu  söyledi.

BENTER: "21. YÜZYILDA HALEN KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN OLMASI ÇOK ACI"

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter , 21. yüzyılda halen kadına yönelik şiddetin olmasının çok acı olduğuna dikkat çekerek,  şiddet mağduru  kadınlara yeniden hayatlarını kurabilmeleri ve kendi kendilerine yeterli olabilmeleri için sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

 

SOYALAN: "KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

 Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da, Polis  Genel Müdürlüğü olarak kadına şiddete sıfır tolerans gösterdiklerini,  tüm  kazalarda  Kadına Yönelik Şiddet Birimi kurduklarını  ve 7/24  görevlerinin başında olduklarını kaydetti. Şiddet şikayetlerinin Polis tarafından  titizlikle soruşturulduğunu ve suç işleyen kişilerin tutuklanarak yargıya havale edildiğini ifade eden Soyalan: " Şikayetçi  olan mağdur durumdaki kadınları korumak hepimizin görevidir. Protokole taraf olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Polis Genel Müdürlüğü olarak kadına karşı şiddet ve ev işi şiddete sıfır tolerans ile,  görevimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AKTER: "AL0 183’Ü ARAMAKTAN  ÇEKİNMEYİN"

SOS Çocuk Köyü  Derneği  Başkanı Buğra Akter de , SOS Çocuk Köyü Derneği olarak ‘‘Güçlü Aile  Güçlü  Toplum Güçlü Devlet’’ mantığıyla  hareket ettiklerini ve ilk günden beri bu protokolün paydaşı olduklarını kaydetti. Bu yıl, Vakıflar İdaresi’nin de protokole dahil olarak,   şiddet mağduru kadınlara ikamet  ortamının sağlanması için gönülden destek vereceğini söyleyen Akter, protokolün beşinci yılında olduğunun altını çizerek, protokolün sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti.

Akter, şiddete uğrayan  kadınların hiç çekinmeden Alo 183 İhbar  Hattı’nı araması çağrısında bulunarak, protokolün devamlılığını diledi.

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