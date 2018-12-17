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Kadınlar daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor

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Avustralyalı kadınlar daha iyi bir orgazm için 10 bin TL değerindeki 'O-boost' adı verilen tedaviye başvuruyor. Uzmanlar, işlemin idrar tutamama veya mesane kontrolü olmayan kadınlar için de faydalı olduğunu söylüyor.
Kadınlar daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor

Avustralyalı cerrahlar, kadınların daha iyi orgazm olmasını sağlayacak bir tedavi sunuyor.

 

'O-boost' adı verilen yöntem klitoris ve ön vajina duvarına yapılan lokal anestezi yapılıyor. Daha sonra koldan alınan kan (sadece trombosit toplanıyor) idrar yolundan enjekte ediliyor.

​İşlem ihtiyaç duyulursa iki kez daha uygulanıyor, daha sonra ise yılda bir kez tekrarlanıyor.

Uygulamanın verdiği acı seviyesi 'minimal' olarak tanımlanırken hastalarda kısa süreli şişme ve kaşıntı görülebileceği belirtiliyor.

 

Dr. Naomi McCullen, işlemin doku onarımını ve yeni kan hücrelerinin oluşumunu tetiklediğini söyleyerek tedavinin tamamen doğal olduğunu söylüyorlar. Tedavi ayrıca mesane zayıflığı problemi olan kişilere de fayda sağlıyor.

Cinsel ilişki içinse uygulamanın ardından 24 saat beklenilmesi öneriliyor.

 

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