Kadınlar Federasyon Kupası'nda finalistler belirlendi

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası’nda kadınlar finaline yükselen ekipler belirlendi. Güzelyurt Spor Salonu’nda yer alan yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Levent ve DAÜ – Gençler Birliği, 17 Ocak pazartesi oynanacak final maçında karşı karşıya gelecek.

Levent farklı kazandı

Salı günü Güzelyurt Spor Salonu’nda yer alan ilk yarı finalde Levent ile Akdeniz Spor Birliği karşılaştı. Levent baştan sona üstün oynadığı maçta rakibini 91-39 yenerek finale çıktı.

Maçta Levent adına Cemaliye 15 sayı, 13 ribaund, 12 top çalma ile hem triple double yaptı hem de 31 verimlilikle maçın oyuncusu oldu.

Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Hatice Ersözlü, Şerife Tıbık, Sena Özşen.

Levent: Dilara (3), Çisem (6), Didem, Günay (2), Gamze (4), Nehir (4), Ernestiine (6), Cemaliye (15), Nedes (3), Fatma (4), Gülseren, Beren (27).

ASB: Ela, Elif (2), Hülya (3), Nurhayat (19), Yezda, Marrien (4), Vanessa (8), Derya (3), Lovely.

İlk periyot: 30-15

İlk yarı: 38-20

Üçüncü periyot: 53-29

DAÜ – Gençler Birliği finalde

Günün diğer yarı final mücadelesinde DAÜ – Gençler Birliği ile Base Basketbol karşılaştı. Maçı 61-32 kazanan DAÜ Gençler Birliği finalde Levent’in rakibi oldu. DAÜ Gençler Birliği’nden Zeynep ve Base Basketbl’dan Ecem, 21’er sayı kaydederek ön plana çıkan isimler oldular.

Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü.

DAÜ-Gençler Birliği: Yağmur (7), Ayşe (4), Nehir, Berna (2), Kamogelo (10), Euyani (2), Zeynep (21), Aleyna (3), Safina, Rümeysa (8), Arzum (4).

Base Basketbol: Yaren, Judal (4), Ceylin (2), Duygu (2), Damla, Cemre, Yeld (3), Ecem (21).

İlk periyot: 14-4

İlk yarı: 34-9

Üçüncü periyot: 48-22