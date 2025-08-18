Kadınlar Mağusa’da “geleceğe imza attı”....

Etkinliğe CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erkut Şahali, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya Küçüksu İlktaç, bazı milletvekilleri ve destek veren birçok kişi de katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Tufan Erhürman ve Doğuş Derya konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “19 Ekim’de Tufan Erhürman kazanacak diye bir şey yok. 19 Ekim’de Kıbrıs Türk halkı her rengiyle, her insanıyla hep birlikte kazanacak” ifadelerini kullandı. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada, “19 Ekim çok önemli. Ben şimdiden Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olduğunu görüyorum. Hak ettiğimiz geleceği kuracak olan lideri göreve getireceğiz” dedi.



Erhürman: Kadınlar yürümeye başladıysa bu iş bitmiş demektir

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Umutluyuz, başaracağız, kazanacağız ve hep birlikte bu ülkeyi yöneteceğiz” dedi. “Başka ülkelerde de ama en çok da bizim adamızda hepimiz biliyoruz ki kadınlar ayağa kalktıysa, kadınlar yürümeye başladıysa bu iş bitmiş demektir” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Savaş olursa en büyük acıyı kadınlar yaşar, ekonomik buhran olursa en büyük sıkıntıyı kadınlar yaşar. Bu memlekette barışa da özlem kadının özlemidir, uygar ve medeni bir yaşama özlem de kadının özlemidir. Çocuklarımızın hak ettiği, insan onuruna yaraşır bir ülkeyi kurmak da kadının özlemidir. Kadınlar ve erkekler bu işi birlikte yapacak ama kadınlar hep bir adım önde olacak” dedi. Anneler, babalar, nineler, dedeler yurt dışına okumaya giden çocuklarına, “Ne olur annem gelme, gelme de kal orada. Biz de emekli olunca yanına geliriz” dediğini anımsatan Erhürman, “Savaş görmüş insanlarımız, Yeşilırmak’ta da Dipkarpaz’da da, “Biz bunca yıl bu mücadeleyi çocuklarımız bunları yaşasın diye mi verdik?” diye soruyor. Çıktığımız yol, bu ülkeye dönmek isteyen çocuklarımızın koşa koşa döneceği bir ülke yaratma yoludur. İnsan hayatına yaraşır bir ülke kurma yoludur” dedi. “Kararlılığımız tamdır. İnadına kucaklayacağız ve sevgiyi büyüteceğiz”

Beş koca yılın “bomboş” geçirildiğine işaret eden Erhürman, beş koca yılda bir tek gün müzakere olmadığını vurguladı. Diğer cumhurbaşkanları döneminde en azından bir geçiş noktası açıldığını, hepsinin döneminde GYÖ konusunda adımlar atıldığını, dünyayla buluşulma konusunda girişimler yapıldığını belirten Erhürman, “Son beş yılda hiçbir şey yapılmadı. Çocuklarımıza bir beş yıl daha kimse kaybettiremeyecek. Solcuymuş, sağcıymış, daha önce başka partiye oy vermiş… Çocuk, torun hasreti parti tanımaz. UBP’li de DP’li de YDP’li de çocukları göç edecek diye endişelidir. Hiç bölünmeye, parçalanmaya izin vermeyeceğiz. Annesi babası nerede doğmuş olursa olsun, kendisi nerede doğmuş olursa olsun bütün insanlarımızı aynı çatı altında toplayacağız” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Onlar bölmeye çalışacak, biz birleştireceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte kazanacağız, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Kararlılığımız tamdır. İnadına kucaklayacağız ve sevgiyi büyüteceğiz. Umudu yeşerteceğiz. Önümüzde çok az bir süre kaldı. Bu ada için, hepimiz için bir dönüm noktasına giden günlerdir. Yüreğim ferah, gönlüm rahat. 19 Ekim’de Tufan Erhürman kazanacak diye bir şey yok. 19 Ekim’de Kıbrıs Türk halkı her rengiyle, her insanıyla hep birlikte kazanacak” diye ekledi.Derya: Hak ettiğimiz geleceği kuracak olan lideri göreve getireceğiz

Etkinlikte konuşan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise etkinliğin düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür etti. “Adım adım, karış karış Kıbrıs’ın kuzeyini geziyoruz. İnsanlar bir gelecek hayal edebilmek, çocukları için umut edebilmek için gelmekte olanın ne olduğunu duyuyorlar. Bu ülkeyi yurt bilenler, ekonomik krizden dolayı yoksullaşanlar, sosyal politikalara hiçbir yatırım yapılmadığı için kaderine terk edilen engelliler, yaşlılar, çocuklar ama en başta da kadınlar… Bu ülkeye kök salmanın yolunun, irademize, geleceğimize, haklarımıza sahip çıkacak bir liderden geçtiğini çok iyi biliyorlar” diyen Derya, son beş yılın kaybedildiğine işaret etti. Doğuş Derya, “Çocuklarımız göç ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bu toplum çok ciddi sorunlar yaşadı; yine de boyun eğmedi. Varlığını, kimliğini, bu ülkeye olan sevgisini diri tutmayı başardı. Ülkemizi elimizden almaya çalışanlara inat, bu ülkede kök salmaya, irademize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 19 Ekim çok önemli. Ben şimdiden Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olduğunu görüyorum. Hak ettiğimiz geleceği kuracak olan lideri göreve getireceğiz” diye ekledi.