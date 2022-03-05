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Kadirov, Putin’e Seslendi: Askerlerimizin Öldüğünü İzleyemem

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Çeçenistan lideri Kadirov, Rusya lideri Putin’den Çeçen birliklerin şehirleri hızla ele geçirmesine yeşil ışık yakmasını istedi.
Kadirov, Putin’e Seslendi: Askerlerimizin Öldüğünü İzleyemem

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, dün yaptığı açıklamada Çeçen askerlerin Ukrayna'da kritik öneme sahip bölgeleri hızla ele geçirebileceğini, bunun da Rusya'nın askeri operasyonunun hedeflerine kolayca ulaşmasını sağlayabileceğini söyledi.

Çeçen lider, Rusya lideri Vladimir Putin'e seslenerek “Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve diğer tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin” dedi.

“LÜTFEN GÖZLERİNİZİ KAPATIN”

Kadirov, Putin'e hitaben “Yoldaş devlet başkanım, sizin için ölmeye hazırım ve emrinizdeyim. Ama askerlerimizin öldüğünü izleyemem. Lütfen gözünüzü kapatın ve bizim savaşçıların her şeyi bir iki günde bitirmesine izin verin. Sadece bu ülkemizi ve halkımızı kurtarabilir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da halen 12 bini aşkın Çeçen savaşçının bulunduğu belirtiliyor. Ukraynalı yetkililer, daha önce Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiğini duyurmuştu.

“RUSYA UKRAYNA’YA DAHA FAZLA PARALI ASKER GÖNDERECEK”

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 9 gün geride kalırken Batı'nın istihbarat raporlarına göre Moskova Ukrayna'da bine yakın paralı asker konuşlandırmayı planlıyor.

CNN'in haberine göre üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın paralı askerlerinin halihazırda Ukrayna'da savaşta yer aldığının bilindiğini ama tam yerlerinin ve sayılarının tespit edilemediğini kaydetti. Yetkili, Ukrayna'nın beklenmedik direnişi sonucu paralı askerlerin planladıkları gibi ilerleyemediğini ve 200 kadarının da savaşta öldüğünü savundu.

Batılı üst düzey bir istihbarat yetkilisi de Moskova'nın şehirleri Ukrayna'yı boyun eğdirinceye kadar bombalayacağını düşündüğünü ifade etti. İstihbarat yetkilisi, Rusya'nın son günlerde sivil yerleşimleri bombalaması sonucu can kaybının hızla artabileceğine dikkat çekti.

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