Kahve sağlığa zararlı mı?

Kimileri sütlü, kimileri ise kahvesini süt tozlu veya sade içmeyi tercih ediyor. Ancak yapıan yeni bir araştırma sütlü içenlerin diğerlerinden bir adım önde olduğunu gösteriyor.

Danimarka’da bulunan Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacılar, süt ve kahvenin içindeki bileşenlerin birleştiğinde vücudu olumlu etkilediğini buldular. Üstelik yalnızca kahve de değil.

Çay, meyve ve sebzeler, kırmızı şarap ve bira da dahil olmak üzere pek çok gıda da yine sütle etkileşime girerek vücutta olumlu etkilere sebep oluyor.

En büyük etkisi bağışıklık sistemine.

Öncelikle sütün ve kahveyle birlikte pek çok yiyecek/içeceğin daha içinde bulunan bileşenlere bakalım. Kahve, çay, meyve ve sebzelerde polifenoller bulunur. Bu polifenoller sütün içinde bulunan amino asitle birleştiğinde vücut enflamasyona karşı iki kat daha dirençli hale gelir.

Enflamasyon veya diğer adıyla inflamasyon, vücudun dışarıdan gelen enfeksiyonlara karşı gösterdiği tepkidir. Vücudun direncini artırır. Ancak enflamasyon uygun şekilde kontrol edilmezse tip 2 diyabet, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara sebep olabilir.

Araştırmacılar, sütün ve kahvenin içindeki bu bileşenlerin nasıl birleştiğini de bir sonraki çalışmalarında kanıtladı.