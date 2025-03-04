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Kaldırımdaki yayaya çarptı... Dikkatsiz ve süratli sürücü mahkemede!

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Lefkoşa’da meydana gelen "Dikkatsiz sürüş, Sürüş Ehliyetsiz, Mal Sahibinden izinsiz, Sigorta kapsamaksızın, Süratli araç kullanma" suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki A.K mahkemeye çıkarıldı.
Kaldırımdaki yayaya çarptı... Dikkatsiz ve süratli sürücü mahkemede!

Polis memuru İnan Çoktan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 mart 2025 tarihinde, saat 15.10 raddelerinde Lefkoşa'da Yakındoğu Üniversitesi kampüsü içerisinde isimsiz yol üzerinde yönetimindeki HE 491 plakaLI salon araç ile güney istikametine dikkatsizce seyreden zanlının seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan kapalı havuz önlerindeki çembere süratli bir şekilde girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak o esnada kaldırım üzerinde ayni istikamete yaya olarak yürümekte olan Rana Gül Doru'ya (K-19, TC-Öğrenci) aracının ön kısmı ile çarpıp kontrolsüzce ilerleyerek yol dışında bulunan akasya ağacına aracının sağ yan kısmı ile çarpıp hendeğe düştükten sonra durduğunu söyledi. Polis, kazada yayanın da hendeğe düştüğünü ve yaralanarak YDÜ Hastanesinin  Acil Serviste yapılan tedavisine müteakip sağ ayak kırığı ve iç kanama nedeni ile Koroner Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının kazanın ardından mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, dün itibariyle Doru'nun hayati tehlikeyi atlattığını, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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