Kalkınma bu mudur? (2)

Hâlbuki bizdeki durum nedir?

Örneğin temizlik malzemesi üretimi. Bu daldaki tüm üretim etkin hammaddenin %liği ile orantılı olarak kalitesi ortaya çıkar. KKTC’de de temizlik maddesi üretimi vardır. Ancak gümrük ile korunmamakta ve de toplumsal bilinç olarak yerli mamullerin kullanımı geliştirilmemektedir. Her kesin evindeki TV. Kanalları genelde bu mamullerin şatafatlı reklamları ile süslenmektedir. Bizim hangi yerli sanayicimiz Tüm sermayesi ile Türkiye TV kanallarına 3 saniyelik TV. Reklamı verebilmektedir.

Sanayimiz koruma altında değil, Ürettiğimizi en yakın komşumuz Türkiye’ye satamıyoruz. Abat kararları ile AB üyesi ülkelere ancak gümrüklü ihracat yapabildiğimiz için rekabet yapamıyoruz.

Sonuçta dış ticaret açığını kapayamadığımız için. Devlet gelirlerinin artırılması için harçlara ciddi zamlar yapıyor ve devlet çalışanlarının maaşlarından tasarruf etme yolunu seçiyorsunuz.

Asgari ücreti sefalet ücreti seviyesinde tutuyorsunuz.

Göç yasası diye tabir ettiğimiz yasa ile ayni işi yapan memurları ikiye böldünüz.

En ciddi mali yasaları meclisten geçireceğinize onların sözünü bile etmiyorsunuz. Yıllardır bozduğunuz faiz yasasını yeniden yasalaştıramadınız. Nereden buldun yasasını geçirmeniz mümkün değil.

Ekonomiye müdahale şansınız yok. İthal ettiğiniz ekonomik paketlerle bizleri yönetiyorsunuz.

Uygulamalarınız ile gerek Devlet gerekse Özel sektör çalışanının cebindeki parayı küçülterek yalnız Bütçe açığını daraltabilirsiniz.

Fakat ekonomiyi çökertirsiniz.

Ücretlinin cebindeki parayı azalttığınız ölçüde piyasaya para arzını da azaltırsınız ve sonuçta özellikle küçük esnaf satış yapmadan kepek kapatma noktasına gelir. Bu noktaya gelince de rutin güvenlik yatırımlarını, enerji giderlerini, vergi borçlarını ve de satmak için saldığı malın bedelini ödeyemez. Sonuçta Bankaların kucağına düşer, borçlanır bu kez borcunu ödeyemez ve iflas eder.

Küçük esnaftan başlayan bu çöküş domino etkisi ile toplumun her katmanına yayılır.

Sonuçta ne olur o çıkarmadığınız Banka ve Faiz yasaları ile nereden buldun yasaları nedeniyle varlıklar Bankalarda toplanır.

Her yıl yayınlanan vergi listelerinde de siz bunu görürsünüz fakat müdahale edemezsiniz.

Çünkü sizler statükonun temsilcilerisiniz.

Sizler vatandaştan aldığınız yönetme yetkisini yönetilme yetkisi olarak kullanmaktasınız.

Ben halkımızın bu yönde ortaya koyduğu tepkilerin yapmacık olduğuna inanmaya başladım çünkü seçimler beş yılda bir yapılır ve seçmen dört yıl 364 gün şikayetçidir fakat o son 24 saatte her şey değişir ve yine o şikayetçi olduklarına oy verirler. Sonra da elim kırılsaydı da vermeseydim diye ver yansın ederler.

Unutmayın değişim sizin elinizde değişmek istemiyorsanız şikâyet etme hakkınız da yoktur.