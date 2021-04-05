Kamuda Bugün Normal Çalışma Düzenine Dönüldü

Tüm kamu kurum ve kuruluşları bugünden başlayarak pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döndü.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları bugünden başlayarak pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döndü.

İlçeler arası geçişler bugünden itibaren serbest. 22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı, bugünden başlayarak Cumartesi de dahil olmak üzere hafta boyunca devam edecek. Pazar günü ise eskisi gibi sadece eczane, benzin istasyonları ve fırınlar açık olacak.

Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni kararları bugün uygulamaya girdi. 12 Nisan’a kadar sürecek yeni kararlara göre, marketlerin açılış saatleri bir saat erkene alındı. Buna göre marketler 7.00-21.00 saatleri arasında açık kalacak.

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kütüphaneler bugün, internet cafeleri ise 8 Nisan’da faaliyetlerine başlayabilecek.

Sinema salonları, nişan ve düğün salonları, düğün, doğum günü ve mevlidler, casinolar, bar, taverna, nargile cafe salonları ile her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, gece kulüpleri, club, hamam ve saunalar kapalı olmaya devam edecek.

İLÇELER ARASI TOPLU TAŞIMACILIK BAŞLIYOR

Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçeleri arasındaki kontrollü geçişlerin bu haftadan itibaren kaldırılması çerçevesinde, tüm ilçelerde, ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecek.

Otobüs, minibüs, taksi ve benzeri taşımacılık yapan araçlar, şoför yanlarına yolcu almamak kaydıyla, otobüs, dolmuş ve minibüslerde şoför koltuğunun bir arka koltuğu boş bırakacak şekilde, yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.

Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ülkede faaliyet gösteren işletme çalışanlarında, Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testleri şartı aranacak.

Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme stüdyolarının 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Çalışanların 14 günde bir PCR testlerini yaptırmaları zorunlu.

PROFESYONEL SANATÇILAR TİYATRO, KONSER VE SERGİ GİBİ ÇALIŞMALARINI YAPABİLECEK

Ülkede düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası sınavlara öğrencilerin belirtilen koşullar kapsamında girmelerine imkan yaratılacak.

Profesyonel sanatçılar, tiyatro, konser ve sergi gibi çalışmalarını, provalarını, hijyen kurallarına uygun olarak yapabilecek. Gösterilerde salonun azami üçte biri dolu olacak şekilde seyirci kabulü yapılabilecek.

Salonda, sosyal mesafe ve maske kuralarına uyulacak. Salonda görev alacak herkesin son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testleri bulunması koşul.

Kapalı alanların kullanımı 6 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağı için, müzik, bale eğitmenleri, teke tek ders vermeleri kaydıyla derslerine başlayabilecek. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yenilemek zorunda olacak.

8 NİSAN’DAN İTİBAREN İNTERNET CAFE VE KÜTÜPHANELER DE AÇILACAK

İnternet cafeler, çalışanlarının 7 Nisan tarihine kadar PCR taramalarını yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aksi karar üretilmemesi halinde, 8 Nisan tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İnternet cafelere giriş yapanlar kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları maksimum iki saat kullanabilecek.

Çırak öğrenciler, açılacak sektörlere bağlı olarak iş yerlerindeki eğitimlerine başlayabilecek. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacak.