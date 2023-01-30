Kamuda örgütlü sendikalar Başbakan'dan bilgi talep edecek!

Sekiz sendikadan yapılan ortak açıklamaya göre, "zamlar ve artan dayatma ve baskılar" konusunda KTOEÖS'te yer alan toplantıda bir araya gelen sendikalar, bazı kararlar aldı.

Açıklamada, Başbakan ile yapılan protokolün gereği olarak Ocak ayında düzenleneceği mutabık kalınan ve imzaya dökülen “vergi matrah ve dilimlerinin” halen yayınlanmadığı kaydedildi.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, bu nedenle bugün saat 14.00’e kadar bir gelişme olmaması durumunda saat 14.00’te Başbakanlık'ta Başbakan ile görüşüp bilgi almak için toplanılacağı ifade edildi.

Toplantıya katılan sendikalar şunlar: “KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, DEV-İŞ, MALİYE-SEN”