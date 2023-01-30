  • BIST 5.127,07
  • Altın 1165.582
  • Dolar 18.8032
  • Euro 20.4928
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Kamuda örgütlü sendikalar Başbakan'dan bilgi talep edecek!

» »
Kamuda örgütlü sendikalar, vergi matrah ve dilimleri konusunda bugün saat 14.00’e kadar gelişme olmaması halinde Başbakanlık'a gideceklerini duyurdu.
Kamuda örgütlü sendikalar Başbakan'dan bilgi talep edecek!

Sekiz sendikadan yapılan ortak açıklamaya göre, "zamlar ve artan dayatma ve baskılar" konusunda KTOEÖS'te yer alan toplantıda bir araya gelen sendikalar, bazı kararlar aldı.

Açıklamada, Başbakan ile yapılan protokolün gereği olarak Ocak ayında düzenleneceği mutabık kalınan ve imzaya dökülen “vergi matrah ve dilimlerinin” halen yayınlanmadığı kaydedildi.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, bu nedenle bugün saat 14.00’e kadar bir gelişme olmaması durumunda saat 14.00’te Başbakanlık'ta Başbakan ile görüşüp bilgi almak için toplanılacağı ifade edildi.

Toplantıya katılan sendikalar şunlar: “KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, DEV-İŞ, MALİYE-SEN”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz Avlanma30 Ocak 2023 Pazartesi 14:52
  • Ev Açma ve Hırsızlık!30 Ocak 2023 Pazartesi 14:44
  • Ölüm Sebebi Belirlendi!30 Ocak 2023 Pazartesi 14:37
  • Türkiye Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hasan Taçoy ile görüştü30 Ocak 2023 Pazartesi 13:25
  • BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 yerine 12 ayda bir yenilenmesi gündemde30 Ocak 2023 Pazartesi 13:11
  • Memur-Sen, vergi dilimleriyle ilgili düzenlemenin halen Resmi Gazete'de yayımlanmamasını eleştirdi30 Ocak 2023 Pazartesi 12:45
  • Pile Türk  İlkokulu’nda Sesli Kitap Heyecanı30 Ocak 2023 Pazartesi 12:27
  • Gürdal: Karneler kötü olsa da ailelerin tepkileri sevgi olmalıdır30 Ocak 2023 Pazartesi 12:06
  • Alayköy Organize Sanayi Bölgesi'nde belediye veznesi açıldı!30 Ocak 2023 Pazartesi 11:58
  • Tavuğa Zam Geldi!30 Ocak 2023 Pazartesi 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti