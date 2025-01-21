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Kanlıköy’de Hava Tabancası ve Mühimmat Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, ruhsatsız hava tabancası ve 1305 adet mermi ele geçirildi.
Kanlıköy’de Hava Tabancası ve Mühimmat Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

20 Ocak 2025 tarihinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından Kanlıköy’de bir eve düzenlenen operasyonda, kanunsuz hava tabancası ve mühimmat ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

Saat 15:00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, B.A.B. (30) isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada, bir adet hava tabancası, tabancaya ait bir şarjör ve toplam 1305 adet hava tabancası mermisi bulundu. Şüphelinin, söz konusu silah ve mühimmatı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alındı.

B.A.B. polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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