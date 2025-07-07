  • BIST 10153.82
  • Altın 4246.217
  • Dolar 39.9984
  • Euro 46.9618
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Kanlıköy’de Kanlı Hesaplaşma: 2 Kişi Yaralandı, 2 Kişi Tutuklandı

» »
Kanlıköy’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklar ve şişeler kullanıldı. İki kişi ağır yaralandı, olaya karışan iki kişi tutuklandı.
Kanlıköy’de Kanlı Hesaplaşma: 2 Kişi Yaralandı, 2 Kişi Tutuklandı

Kanlıköy’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Taraflar arasında yaşanan kavgada bıçak ve cam şişe kullanıldı, iki kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Kanlıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.H. (25) ve M.A. (51) ile R.A. (31) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

A.H., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu kesici bir aletle M.A.’yı sağ böbrek ve sol kalça, R.A.’yı ise sol kol ve göğüs bölgelerinden ağır şekilde yaralayarak katle teşebbüs etti.

Kavga sırasında R.A. da elindeki bira şişesini A.H.’nin başına vurarak ciddi şekilde darp etti. Ayrıca, yanında bulundurduğu kesici bir aletle A.H.’yi sağ arka baldırından yaraladı.

Yaralanan M.A. ve R.A., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A. Üroloji Servisi’nde müşahede altına alınırken, R.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili A.H. ve R.A. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • THY ve AJet ile anlaşma imzalanıyor07 Temmuz 2025 Pazartesi 12:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin’i kabul etti07 Temmuz 2025 Pazartesi 11:25
  • Yeni plaka dönemi başladı, iki harfli sistem tarihe karıştı07 Temmuz 2025 Pazartesi 10:48
  • Lefkoşa’da Trafikten Kaçan Motosiklet Sürücüsüne Rekor Ceza!07 Temmuz 2025 Pazartesi 09:57
  • Sahte belgeyi İçişleri Bakanlığı'na verdi...05 Temmuz 2025 Cumartesi 16:23
  • Karkas Operasyonu... Bir kişi daha aranıyor...05 Temmuz 2025 Cumartesi 15:58
  • İskele’de Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı05 Temmuz 2025 Cumartesi 15:34
  • Engelliler Federasyonu Başkanı yeniden Derviş Yücetürk oldu05 Temmuz 2025 Cumartesi 15:26
  • Lefkoşa’da İş Yeri Önünden Hırsızlık: 550 Sterlin Çalındı05 Temmuz 2025 Cumartesi 15:10
  • Üç Ayrı Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı05 Temmuz 2025 Cumartesi 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti