Kanlıköy’de Kanlı Hesaplaşma: 2 Kişi Yaralandı, 2 Kişi Tutuklandı

Kanlıköy’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklar ve şişeler kullanıldı. İki kişi ağır yaralandı, olaya karışan iki kişi tutuklandı.

Kanlıköy’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Taraflar arasında yaşanan kavgada bıçak ve cam şişe kullanıldı, iki kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Kanlıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.H. (25) ve M.A. (51) ile R.A. (31) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

A.H., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu kesici bir aletle M.A.’yı sağ böbrek ve sol kalça, R.A.’yı ise sol kol ve göğüs bölgelerinden ağır şekilde yaralayarak katle teşebbüs etti.

Kavga sırasında R.A. da elindeki bira şişesini A.H.’nin başına vurarak ciddi şekilde darp etti. Ayrıca, yanında bulundurduğu kesici bir aletle A.H.’yi sağ arka baldırından yaraladı.

Yaralanan M.A. ve R.A., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A. Üroloji Servisi’nde müşahede altına alınırken, R.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili A.H. ve R.A. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.