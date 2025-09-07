  • BIST 10729.49
  • Altın
  • Dolar
  • Euro
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Kanser hastaları için düzenlenen bisiklet sürüşüyle Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı

» »
Kanser hastaları için düzenlenen bisiklet sürüşüyle Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı
Kanser hastaları için düzenlenen bisiklet sürüşüyle Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı

Green Pedal Spor Kulübü Derneği ve Tanyel’s Smile iş birliğiyle düzenlenen bisiklet sürüşünden elde edilen bağışlarla Lefkoşa Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı.

Green Pedal Spor Kulübü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sürüş Mağusa’dan başlayarak Lefkoşa Onkoloji Servisi’nde sona erdi. Sürüş boyunca katılımcılar farklı noktalardan sürüşe dahil oldu.

Etkinlik, kanserle mücadele eden hastalara destek olmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

Organizasyona katılan, bağış yapan ve destek veren kurum, kuruluş ve bireylerin katkılarıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Onkoloji Servisi’ne ECG-301 12 Kanallı EKG Cihazı bağışlandı.

Bunun yanında, servisin yataklı çocuk bölümünde bulunan oyun odasına çocukların eğitimlerini takip edebilmesi ve oyun oynayabilmesi için beş adet tablet alındı.

Açıklamada, Green Pedal Spor Kulübü Derneği’nin toplumsal faydayı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dörtyol Ağıllar bölgesinde yangın… 50 rulo balya yandı07 Eylül 2025 Pazar 19:35
  • Erhürman’dan Üstel’in sözlerine tepki: “Gençlerimizin emeği torpile kurban edilmeyecek”07 Eylül 2025 Pazar 19:33
  • Çeler’den Üstel’e sert tepki: “Onuru çiğnenen gençler bu zihniyete hesap soracak”06 Eylül 2025 Cumartesi 22:02
  • Birikmiş prim borçları için sigorta affı geliyor!06 Eylül 2025 Cumartesi 19:28
  • Kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı06 Eylül 2025 Cumartesi 14:29
  • 5 kaçak daha yakalandı!06 Eylül 2025 Cumartesi 14:04
  • İki torba arpa çalan 60 yaşındaki şahıs tutuklandı06 Eylül 2025 Cumartesi 14:02
  • Futbol oynarken rahatsızlanan 30 yaşındaki Obi, hayatını kaybetti06 Eylül 2025 Cumartesi 12:57
  • 43 araç trafikten men, 2 tutuklu06 Eylül 2025 Cumartesi 12:47
  • Emekli Polisler Derneği: Kelepçe konusunda polis teşkilatının suçlanması yanlış06 Eylül 2025 Cumartesi 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti