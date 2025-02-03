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Kantara Gençlik kampı yenileniyor

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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi bünyesinde hizmet veren Kantara Gençlik kampı yenileniyor.
Kantara Gençlik kampı yenileniyor

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun girişimleri ile Kantara Gençlik Kampı bakanlık ve hayırsever iş insanları tarafından ortaklaşa yenileniyor.

Ataoğlu:
“Kantara Gençlik Kampı, gençlerimizin doğayla iç içe vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabileceği önemli bir merkez. Bakanlık olarak, gençlerimize daha iyi imkanlar sunmak, onların rahat ve güvenli bir ortamda kamp yapmalarını sağlamak amacıyla buradaki altyapıyı güçlendirme kararı aldık.

Kantara Gençlik Kampı’na gerçekleştirdiğimiz ziyarette, kamp alanında devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Özellikle mutfak alanı tamamen yenilenerek daha modern, hijyenik ve kullanışlı hale getirildi. Yemek hazırlama süreçlerinde gençlerimizin sağlığını ön planda tutarak yeni mutfak ekipmanları temin ettik ve kamp alanındaki diğer eksiklikleri gidermek adına gerekli adımları attık.

Bunun yanı sıra, kamp binasının genel bakım ve onarım çalışmalarına hız verdik. Çatının sağlamlaştırılması, su tesisatının elden geçirilmesi ve ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesi gibi birçok konuda önemli düzenlemeler yapıyoruz. Hedefimiz, gençlerimizin burada konforlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak.

Gençlik kampları, sadece eğlenceli vakit geçirilen yerler değil; aynı zamanda ekip ruhunu geliştiren, sorumluluk bilincini aşılayan ve doğayla uyumlu yaşam becerileri kazandıran önemli alanlardır. Bu bilinçle hareket ederek Kantara Gençlik Kampı’nı daha modern ve işlevsel hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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